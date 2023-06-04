Сингапур, 4 июня, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Серьёзный конфликт между Китаем и Соединёнными Штатами может обернуться «невыносимой катастрофой» для всего остального мира. Об этом 4 июня заявил министр обороны КНР Ли Шанфу в ходе выступления на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, его слова привело агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ли Шанфу

«Нельзя отрицать, что серьезный конфликт или конфронтация между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира», — сказал он.

Ли Шанфу уточнил, что Китай отличается от США во многих отношениях, однако, по его словам, это не должно быть препятствием для поиска обеими странами точек соприкосновения и общих интересов для развития связей между ними и более глубокого сотрудничества.

Как передавало ИА Регнум, ранее канадский телеканал Global News сообщил, что военный корабль китайских Военно-морских сил (ВМС) едва не столкнулся с эсминцем ВМС США в Тайваньском проливе. Из-за произошедшего американскому кораблю, чтобы избежать столкновения, пришлось резко снизить скорость и изменить курс. Инцидент сняли на видео с канадского фрегата HMCS Montreal, следовавшего вместе с американским кораблём.

Позднее Индо-Тихоокеанское командование Вооружённых сил США сообщило, что корабль китайских Военно-морских сил приблизился на опасное расстояние в 150 ярдов (137 метров) к американскому эсминцу USS Chung-Hoon во время следования последнего через Тайваньский пролив с канадским кораблем HMCS Montreal. Американские военные уточнили, что USS Chung-Hoon смог сохранить курс, снизив скорость.