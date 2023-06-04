Херсон, 4 июня, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Соединения российской группировки «Днепр» нанесли удар по месту размещения подразделения украинской армии у Дарьевки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 4 июня рассказал знакомый с ситуацией источник.

Соединения группировки «Днепр» нанесли удар по месту размещения ВСУ около Херсона
Иван Шилов ИА REGNUM
Артиллерия армии России

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении за сутки уничтожены: две лодки противника, 120-миллиметровый миномётный расчёт и боекомплект к нему, четыре военнослужащих ВСУ уничтожены и трое получили ранения в районе острова Корабелов в Херсоне», — привело его слова агентство РИА Новости.

Источник уточнил, что также были уничтожены: миномёт калибра 120 мм с расчётом в промышленном районе Херсона, в результате чего четверо военных ВСУ погибли и ещё трое получили ранения.

Также он указал, что российские военные уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом у Дарьевки, при этом пять украинских военных погибли и двое ранено; и поразили место временной дислокации одного из подразделений украинской армии у Дарьевки, в результате чего 10 военных ВСУ погибли и ещё пятеро получили ранения, и были выедены из строя две единицы автомобильной техники.

Источник добавил, что на херсонском направлении российская артиллерия уничтожила две САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ вместе с экипажами и боекомплектами, при этом погибли 10 украинских военных.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на каховском направлении уничтожены: наблюдательный пункт противника, убиты трое военных ВСУ», — отметил он.

Кроме того, источник добавил, что в районе Казацкого российские войска уничтожили миномётный расчет ВСУ с боекомплектом, в результате чего трое украинских военнослужащих уничтожено и ещё четверо получили ранения, а также поразили позицию одного из украинских подразделений, в результате чего шесть военных противника погибли и ещё четверо получили ранения, из строя удалось вывести две автомобильные единицы ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» ракетной бригады ЮВО поразил склад боеприпасов 90-й бригады ВСУ у Дружковки. Он добавил, что артиллерия группировки уничтожила гаубицу «Мста-Б» у Острого в ДНР и боевую машину РСЗО «Ураган» ВСУ у Островского. Также российские войска сорвали попытку ротации подразделений 1-го механизированного батальона 110-й бригады ВСУ около Авдеевки.