Херсон, 4 июня, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Соединения российской группировки «Днепр» нанесли удар по месту размещения подразделения украинской армии у Дарьевки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 4 июня рассказал знакомый с ситуацией источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении за сутки уничтожены: две лодки противника, 120-миллиметровый миномётный расчёт и боекомплект к нему, четыре военнослужащих ВСУ уничтожены и трое получили ранения в районе острова Корабелов в Херсоне», — привело его слова агентство РИА Новости.

Источник уточнил, что также были уничтожены: миномёт калибра 120 мм с расчётом в промышленном районе Херсона, в результате чего четверо военных ВСУ погибли и ещё трое получили ранения.

Также он указал, что российские военные уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом у Дарьевки, при этом пять украинских военных погибли и двое ранено; и поразили место временной дислокации одного из подразделений украинской армии у Дарьевки, в результате чего 10 военных ВСУ погибли и ещё пятеро получили ранения, и были выедены из строя две единицы автомобильной техники.

Источник добавил, что на херсонском направлении российская артиллерия уничтожила две САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ вместе с экипажами и боекомплектами, при этом погибли 10 украинских военных.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на каховском направлении уничтожены: наблюдательный пункт противника, убиты трое военных ВСУ», — отметил он.

Кроме того, источник добавил, что в районе Казацкого российские войска уничтожили миномётный расчет ВСУ с боекомплектом, в результате чего трое украинских военнослужащих уничтожено и ещё четверо получили ранения, а также поразили позицию одного из украинских подразделений, в результате чего шесть военных противника погибли и ещё четверо получили ранения, из строя удалось вывести две автомобильные единицы ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» ракетной бригады ЮВО поразил склад боеприпасов 90-й бригады ВСУ у Дружковки. Он добавил, что артиллерия группировки уничтожила гаубицу «Мста-Б» у Острого в ДНР и боевую машину РСЗО «Ураган» ВСУ у Островского. Также российские войска сорвали попытку ротации подразделений 1-го механизированного батальона 110-й бригады ВСУ около Авдеевки.