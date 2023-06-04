Киев, 4 июня, 2023, 11:29 — ИА Регнум. В ночь с 3 на 4 июня по аэродрому в городе Кропивницком в Кировоградской области Украины нанесли ракетные удары. Об этом в эфире телеканала «Мы ― Украина» 4 июня сообщил спикер Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

Иван Шилов ИА REGNUM Кировоград (Кропивницкий)

«Две ракеты попали по оперативному аэродрому вблизи Кропивницкого», ― уточнил он.

Игнат указал, что эти ракеты украинской системе противовоздушной обороны сбить не удалось.

Спикер также добавил, что российские военные поразили пятью ударными дронами некоторые объекты инфраструктуры в Сумской области.

При этом от Министерства обороны России 4 июня никаких официальных заявлений о нанесении ударов по военной инфраструктуре на территории Украины пока не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. В первый раз сигнал воздушной тревоги прозвучал в 00:14 мск в Черниговской и Сумской областях. Затем постепенно воздушная тревога объявлялась и в других украинских регионах.

В 02:35 мск предупреждение об угрозе с воздуха объявили в западной части Украины: в Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровненской и Тернопольской областях. С этого момента режим воздушной тревоги установился на всей территории страны.

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в ночь на 4 июня в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях Украины.