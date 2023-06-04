Москва, 4 июня, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 4 июня проводит Божественную литургию у иконы «Троица» Андрея Рублёва, установленной в центре кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Трансляция ведётся на сайте Русской православной церкви.

Вячеслав Прокофьев / ТАСС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в храме Христа Спасителя

Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у неё.

На богослужении присутствуют сотни верующих. Поклониться иконе «Троицы» все желающие смогут после литургии.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая президент России Владимир Путин ответил на многочисленные просьбы православных верующих и распорядился вернуть Русской православной церкви чудотворную икону «Троица».

3 июня образ установили в капсуле в центре храма Христа Спасителя. Она обеспечивает необходимый режим влажности. В Министерстве культуры заявили, что в храме будут строго контролировать условия, требуемые для сохранения памятника.

Поклониться иконе можно будет ежедневно в период с 10:00 до 19:00. В целях обеспечения безопасности реликвии возможны технические перерывы до одного часа.

Икону Святой Троицы за авторством Андрея Рублёва вернут в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи до 19 июня. Как уточнили в учреждении, это определено договором о размещении святыни в храме Христа Спасителя.

До 1917 года икона находилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, после чего её отправили на реставрацию. В апреле 1920 года икону передали Народному комиссариату (министерству) просвещения для выставления в музеях, а в 1929 году — Государственной Третьяковской галерее.