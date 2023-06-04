Вашингтон, 4 июня, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Корабль китайских военно-морских сил приблизился на опасное расстояние в 150 ярдов (137 метров) к американскому эсминцу USS Chung-Hoon во время участия последнего в проходящей через Тайваньский пролив совместной канадско-американской миссии. Об этом 4 июня заявило Индо-Тихоокеанское командование Вооружённых сил США.

Official U.S. Navy Page USS Chung-Hoon

По утверждению американских военных, 3 июня эсминец USS Chung-Hoon вместе с канадским фрегатом HMCS Montreal производили, не нарушая международного права, плановый переход в северном направлении через Тайваньский пролив в водах, в которых «действует свобода навигации и пролёта в открытом море».

«Во время транзита китайский миноносец НОАК (N) LUYANG III выполнял небезопасные маневры в районе Chung-Hoon. Судно обогнало Chung-Hoon по левому борту и пересекло его курс на расстоянии 150 ярдов (137 метров. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что американский эсминец смог, снизив скорость, сохранить курс, и добавляется, что после этого корабль ВМС КНР снова пересёк курс эсминцу USS Chung-Hoon и остался по левому борту последнего на расстоянии 2000 ярдов (1828 метров).

Как передавало ИА Регнум, ранее канадский телеканал Global News сообщил, что военный корабль китайских ВМС чуть не столкнулся с американским эсминцем в Тайваньском проливе. Из-за инцидента кораблю ВМС США во избежание столкновения пришлось резко снизить скорость и изменить курс. Видеозапись инцидента сделали с канадского корабля HMCS Montreal, двигавшегося вместе с американским военным кораблём.