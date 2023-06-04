Сингапур, 4 июня, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Главы 20 крупнейших мировых разведок тайно встретились в Сингапуре. Об этом 4 июня со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

Среди прочих на встрече присутствовали директор Национальной разведки США Эврил Хейнс и директор исследовательского и аналитического отдела разведки Индии Самант Гоэль. Как утверждают источники издания, встречу организовало правительство Сингапура, и она уже не первая — подобные мероприятия проводятся ежегодно параллельно с официальной конференцией «Диалог Шангри-Ла».

«Встреча является важным элементом международной теневой повестки дня», — процитировало Reuters слова одного из источников.

Он также отметил, что подобные встречи способствуют глубокому пониманию намерений и стремлений участников. Как сообщило информагентство, посольство США в Сингапуре заявило, что не располагает данными о встрече. Правительства КНР и Индии не дали комментариев.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня во время официальной части «Диалога Шангри-Ла» министры обороны США и Китая Ллойд Остин и Ли Шанфу встретились и обменялись рукопожатиями. Однако полноценного диалога между ними не случилось, встреча была буквально на ходу.

Китай отклонил предложение США об их полноценной встрече на конференции в Сингапуре. Американские власти выступали с предложением провести встречу на полях форума, однако Пекин заявил Вашингтону об отказе. При этом США уже в течение долгого времени пытаются организовать их переговоры.