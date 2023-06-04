Джанкой, Крым, 4 июня, 2023, 10:58 — ИА Регнум. В городе Джанкое на севере Крыма сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом 4 июня сообщил советник главы Крымского полуострова по информационной политике Олег Крючков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Предварительно. Джанкой. Сбит беспилотник», ― написал Крючков в Telegram-канале.

Он добавил, что в результате повреждено остекление в нескольких домах частного сектора. На месте работают все оперативные службы.

Официальную информацию Крючков пообещал предоставить позднее.

Как сообщало ИА Регнум, почти десять беспилотников атаковали Крым в ночь на 4 июня. Как уточнил глава Крымского полуострова Сергей Аксёнов, силы противовоздушной обороны сбили пять вражеских БПЛА, ещё четыре заглушили или посадили средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Ещё один дрон обнаружили на территории частного домовладения. Перед его разминированием 50 человек эвакуировали в пункт временного размещения.

За ночь 25 мая в Крыму заглушили или посадили средствами РЭБ, а также сбили средствами ПВО шесть украинских беспилотников. Обошлось без жертв и пострадавших.

В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбитых ночью в небе над городом беспилотниках. Два дрона сбили в районе Качи из стрелкового оружия сил Черноморского флота, ещё несколько беспилотников были заглушены.

20 мая украинский беспилотный летательный аппарат Mugin-5 Pro упал в поле на севере Крыма. БПЛА длиной 3,5 метра обнаружил местный житель.