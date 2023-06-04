Парадайс, США, 4 июня, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» уверенно обыграл команду «Флорида Пантерз» в первом матче финала Кубка Стэнли североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Nathan Denette / Keystone Press Agency «Вегас Голден Найтс»

Игра прошла на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Голден Найтс» шайбами отметились Джонатан Маршессо (18-я минута, в большинстве), Ши Теодор (31-я), Зак Уайтклауд (47-я), Марк Стоун (54-я) и Райлли Смит (59-я, в пустые ворота). У «Пантерз» голы забили Эрик Стаал (10-я, в большинстве) и Энтони Дюклер (40-я).

Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашёв записал на свой счёт в матче одну результативную передачу. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский смог отразить 29 из 33 бросков по своим воротам.

После этой победы «Вегас» повёл в финальной серии Кубка Стэнли со счётом 1-0. Второй матч плей-офф НХЛ состоится 6 июня в Лас-Вегасе и начнётся в 03:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая сборная Канады одержала победу над хоккеистами Германии в финальном матче чемпионата мира, проходившем в латвийской Риге и финском Тампере. Канадцы переиграли немцев со счётом 5:2. После этой победы канадская национальная команда стала рекордсменом по числу побед на мировых первенствах, обойдя команды СССР и России, на счёту которых в общей сложности 27 высоких титулов.