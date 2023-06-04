Нью-Дели, 4 июня, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Изменение в системе электронной блокировки привело к крушению поездов у города Баласор в восточном индийском штате Одиша, в результате которого погибли почти 300 человек. Об этом 4 июня сообщил журналистам индийский министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий Ашвини Вайшнав.

Как уточнил Вайшнав, уполномоченный по безопасности железнодорожного движения провёл расследование дела о катастрофе, позднее этот отчёт планируется опубликовать.

«Но мы установили причину инцидента и виновных в нём лиц. Произошло это из-за изменения в электронной блокировке», — сказал он.

Министр не стал уточнять, из-за чего произошли такие изменения и кто за это ответственен, и добавил, что возглавляемое им ведомство в настоящий момент сконцентрировано на восстановлении железнодорожного движения.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Hindustan Times сообщила, число жертв железнодорожной катастрофы в штате Одиша увеличилось до 294 человек, ещё более тысячи получили ранения различной степени тяжести. Издание добавило, что из-за этого больницы в Баласоре переполнены.

Крушение произошла в пятницу, 2 июня, около 19:20 по местному времени у станции Баханага Базар. Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом, после чего в них въехал ещё один пассажирский поезд.