Геническ, Херсонская область, 4 июня, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Войска российской группировки «Днепр» уничтожили 37 военных ВСУ, две лодки и два пикапа противника, пытавшегося форсировать Днепр. Об этом 4 июня рассказал журналистам представитель экстренных служб региона.

Никита Третьяков ИА REGNUM Днепр

Он уточнил, что российские войска пресекли попытки мелких групп украинских военных переправиться через Днепр к островам Великий и Бокаевский.

«В результате огневого поражения две лодки противника и два автомобиля типа «пикап» уничтожены, 37 военных ВСУ погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести», — сказал представитель экстренных служб.

Также он указал, что херсонском направлении войска группировки «Днепр» у острова Коробелов уничтожили две лодки и миномет калибра 120 мм с расчётом украинских войск, при этом четырёх военных ВСУ ликвидировали и ещё троих ранили. Ещё один миномёт с расчётом уничтожили в промышленном районе в Херсоне. Кроме того, на этом же направлении была уничтожена украинская гаубица Д-30 с боекомплектом, в результате чего пятеро военных ВСУ ликвидировано и двое ранено.

Помимо этого, представитель экстренных служб добавил, что также российские войска нанесли удар по месту временной дислокации одного из украинских подразделений у Дарьевки, в результате чего десять военных ВСУ ликвидированы и ещё пятеро получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что российские военные группировки войск «Запад» уничтожили на купянском направлении две украинские диверсионно-разведывательные группы. Он отметил, что понесённые в результате этого противником потери по численности практически сравнимы со взводом.