Горловка, ДНР, 4 июня, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил об очередном обстреле города со стороны украинских формирований. Об этом он написал 4 июня в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«В результате обстрела жилмассива «Комсомолец» повреждён дом по адресу: улица Полевая, 30», — сообщил он.

Помимо этого, Приходько также сообщил, что повреждён дом на улице Дивногорской, и опубликовал фото последствий прилёта украинского снаряда.

Ранее ИА Регнум приводило слова Приходько о количестве пострадавших при украинском обстреле Горловки. Число раненных в результате обстрела горожан возросло до трёх. Приходько добавил, что частично обесточен посёлок шахты «Кочегарка», расположенный в Центрально-Городском районе Горловки. В общей сложности украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР.