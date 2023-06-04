Мелитополь, 4 июня, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Повреждённые участки железных дорог в Запорожской области планируется восстановить в сжатые сроки, сразу после того как будет отодвинута линия боевого соприкосновения. Об этом 4 июня рассказал сенатор от региона Дмитрий Ворона.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы в состоянии восстановить поврежденные участки железных дорог достаточно быстро. Как только будет отодвинута линия фронта от тех мест, куда наносятся удары, ремонт будет проведён в сжатые сроки», — сказал он в беседе с ТАСС.

Сенатор указал, что объём необходимых восстановительных работ небольшой, и уточнил, что в данный момент власти региона ведут оценку того, какие организационные мероприятия необходимо провести для минимизации возможных потерь.

Председатель правительства России Михаил Мишустин 31 мая подписал распоряжение о создании ФГУП «Железные дороги Новороссии», в которое войдут железные дороги новых российских регионов. Как подчеркнул премьер-министр, это будет способствовать выстраиванию единой логистики на этих территориях, обновлению парка вагонов и локомотивов, а также созданию единой системы управления перевозками.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил создать портал «Я в России», предназначенный для информирования жителей новых регионов о льготах и пособиях. Он уточнил, что этот портал должен быть сопряжён с «Госуслугами» и сайтами организаций помощи.