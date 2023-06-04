Москва, 4 июня, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Российские военные группировки войск «Запад» уничтожили две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ на купянском направлении. Об этом 4 июня сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

По словам Зыбинского, понесённые в результате этого противником потери по численности практически можно сравнить со взводом.

Он уточнил, что также в ходе боестолкновения российскими военными была уничтожена украинская гаубица Д-20 калибра 122 мм у села Берестового, а также склад боеприпасов около посёлка Кисловка.

«Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и по подразделениям теробороны противника», — сказал начальник пресс-центра.

Кроме того, он отметил, что расчётами зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» были уничтожены три дрона ВСУ: две «Фурии» и один «Эльф».

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая Зыбинский рассказал, что российская авиация нанесла удары по 1-й бригаде спецназначения украинских войск. Он добавил, что также были поражены места дислокации солдат, а также вооружения и техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские ракетчики в зоне проведения спецоперации нанесли удары по украинским военным объектам. Военный указал, что дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» ракетной бригады Южного военного округа нанёс удар по складу боеприпасов 90-й бригады ВСУ у Дружковки.