* талибов — запрещённая в России организация

Москва, 17 ноября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Причиной отказа от приглашения представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на встречу в Москве является неспособность группировки сформировать «всеобъемлющее политико-этническое» правительство. Об этом в своём вступительном слове на этой встрече заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По его словам, на предыдущей встрече в Москве представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещал «принять практические меры по формированию инклюзивного этнополитического правительства, но, к сожалению, этого не произошло».

«По этой причине мы решили пригласить на эту встречу только другие страны региона, чтобы разработать общий подход», ― пояснил дипломат.

Напомним, четвёртая консультативная встреча в «московском формате» по Афганистану с участием представителей десяти стран, но без участия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прошла 16 ноября.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной не приглашения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стала «неспособность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создать всеобъемлющее правительство в Афганистане и невыполнение своих обязательств в области прав человека».

Также Кабулов на встрече заявил, что Москву особенно беспокоит влияние ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана.

МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выразил недовольство тем, что их не пригласили на это мероприятие и заявил, что без участия представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) встреча является «неполной» и это «может негативно сказаться на взаимодействии».

Также индийские СМИ сообщили, что Россия, Индия и Иран, у которых есть общие опасения по поводу Афганистана, проводят трёхстороннюю встречу по Афганистану на полях встречи в Москве.