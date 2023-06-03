Белгород, 4 июня, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) вновь нанесли удары по территории Белгородской области. Об этом 4 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Ночью было достаточно неспокойно в Белгородской области. Обстреливались Шебекинский и Волоконовский районы и округа», ― написал Гладков в Telegram-канале.

Он также добавил, что в результате обстрелов зафиксировано много повреждений. При этом информации о пострадавших не поступало.

Гладков напомнил, что днём ранее в Безлюдовке и Новой Таволжанке погибли два человека. Он также обратился к жителям тех населённых пунктов, в первую очередь Шебекинского округа, которые обстреливаются, с призывом временно покинуть свои дома.

Губернатор сообщил, что на сегодня в пунктах временного размещения находятся более 4 тысяч человек. Им оказывается вся необходимая помощь.

Как сообщало ИА Регнум, с самого утра 3 июня населённые пункты Шебекинского городского округа Белгородской области вновь подверглись атаке со стороны украинских военных. В результате обстрелов есть и раненые, и погибшие. В Новой Таволжанке погибла пожилая женщина, ещё одна местная жительница получила осколочные ранения левого плеча. Множественные ранения, несовместимые с жизнью, получила в результате обстрела жительница Безлюдовки.

Гладков уточнил, что украинские военные выпустили по Шебекинскому округу 371 боеприпас.

В тот же день система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом. Также украинские войска обстреляли село Муром. Здесь от прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт, повреждения получили здания Дома культуры, школы и детского сада. Пострадавших в результате обстрела нет.

В результате обстрела села Соболевка в Валуйском городском округе Белгородской области со стороны ВСУ 2 июня погибли три мирных жителя.