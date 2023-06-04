Москва, 4 июня, 2023, 09:37 — ИА Регнум. В апреле 2023 года Россия оказалась единственной в Европе страной, в которой в этот период зафиксировали продуктовую дефляцию. Об этом 4 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на собственные расчёты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Отмечается, что исследование провели на основе данных национальных статистических служб 40 европейских стран, которые по состоянию на начало июня раскрыли сведения за апрель. В показателе продовольственной инфляции учитывалось изменение цен на продукты питания и безалкогольные напитки.

Согласно полученным данным, в апреле продукты питания в России подешевели на 0,22% в годовом выражении. А самая низкая инфляция в странах Европы в это период была в Швейцарии, где цены на продовольственные товары возросли на 5,4% по сравнению с апрелем 2022 года. Темпы инфляции менее 10% зафиксировали в Белоруссии (6,1%), на Кипре (6,7%) и в Албании (9,6%).

Наибольшая инфляция на продовольствие наблюдалась в Венгрии (39%), хотя этот показатель несколько снизился по сравнению с прошлым месяцем (45%). Кроме того, цены на продукты питания увеличились более чем на 20% в Словакии (25,4%), Эстонии (23,4%), Сербии (23,1%) и на Украине (22,2%), а также в Литве (21,9%) и Латвии (20,2%).

Как передавало ИА Регнум, 2 мая телеканал Sky News сообщил, что в апреле 2023 года годовой рост цен на продукты питания в Британии увеличился до рекордных 15,7%. Как указала глава Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC) Хелен Дикинсон, цены на продовольствие возросли на фоне увеличившихся расходов по всей цепочке поставок. При этом больше всего подорожали скоропортящиеся продукты (17,8%) и консервированная пища (12,9%).

На Украине рекордно подорожали овощи и фрукты от местных фермеров. По словам аграриев, цены на продукты увеличились из-за подорожания удобрений, семян и средств защиты для растений. Фермеры рассказали, что посевная в этом году обошлась им на 40–50% дороже.