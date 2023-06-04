Москва, 4 июня, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не допустят создание миротворческой миссии ООН на территории Украины, призванное прекратить военные действия. Об этом 4 июня заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я думаю, что в сегодняшней ситуации, когда Украина чётко выполняет задание Госдепа, то миротворцы или какие-то другие вопросы, связанные с мирными переговорами, зависят только от воли США», — заявил он в беседе с Ura.ru.

Парламентарий подчеркнул, что именно Вашингтон влияет на Киев, который не имеет никакого права голоса.

Также Чепа указал, что Соединённые Штаты Америки не позволят завершить конфликт на Украине мирным урегулированием, варианты которого ранее предлагали Китай, Турция и страны Африки.

«Мы все время говорили о гарантиях безопасности, из-за которых начался конфликт, то есть из-за невыполнения наших гарантий безопасности. Поэтому вопросы, которые предлагают те или иные страны, это правильно. Люди понимают, что должно быть политическое решение, чего не хотели американцы. Но, насколько это осуществимо, мы прекрасно понимаем», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что его страна предложила свой план мирного урегулирования конфликта на Украине, одним из пунктов которого является создание демилитаризованной зоны. Он уточнил, что в неё также необходимо ввести миротворческие силы ООН, и добавил, что Индонезия готова участвовать во всех этих процессах.

Позднее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Киев категорически отверг предложение Индонезии по мирному урегулированию, предполагающее проведение референдумов на освобождённых территориях. Также он предложил индонезийской стороне стать частью «формулы мира Владимира Зеленского», подразумевающей одностороннее прекращение боевых действий Россией.