Сеул, 4 июня, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Глава минобороны Южной Кореи Ли Чжон Соп на встрече с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем не обсуждал возможность поставки Сеулом боеприпасов Киеву, о чём ранее заявил европейский дипломат. Об этом 4 июня сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на оборонное ведомство республики.

В южнокорейском минобороны пояснили, что в ходе встречи сторона Евросоюза один раз заявила о том, что для поддержки Украины в конфликте с Россией Киеву нужна поддержка оружием и боеприпасами.

«Так как поддержка Украины боеприпасами не являлась предметом обсуждений, больше (эта тема. — Прим. ред.) в диалоге не поднималась», — говорится в сообщении.

Ранее Боррель по итогам встречи с Ли Чжон Сопом на полях саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре написал в Twitter, что стороны выразили обеспокоенность по поводу «провокаций КНДР», а также якобы обсудили необходимые Украине поставки боеприпасов.

Власти Южной Кореи продолжают придерживаться позиции о невозможности поставки Киеву летальных видов оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая американская газета The Wall Street Journal написала, что Сеул поставляет Киеву сотни тысяч снарядов. По данным издания, это происходит по схеме, при которой Южная Корея поставляет снаряды США, а те передают их украинским военным. Отмечалось, что поставка сотен тысяч снарядов Киеву уже начата.