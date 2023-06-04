Вашингтон, 4 июня, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Соединённые Штаты призвали Китай повлиять на Северную Корею, чтобы вернуть её за стол переговоров. Об этом 4 июня заявил спецпредставитель США по КНДР Сон Ким в интервью агентству Рёнхап.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС Северной Кореи

Спецпредставитель США посетовал, что на протяжении последних лет международное сообщество не стало выступать «единым фронтом», чтобы осудить деятельность КНДР, которую он назвал «безрассудной и дестабилизирующей».

«Мы призываем Пекин использовать своё влияние, чтобы побудить КНДР воздержаться от дальнейшего дестабилизирующего поведения и вернуться за стол переговоров», — сказал он.

Сон Ким уточнил, что также Вашингтон настоятельно призвал Китай выполнить свои обязательства по резолюциям ООН, и пригрозил КНДР «последствиями» за эскалацию напряжённости.

При этом он отметил, что любая ядерная атака Южной Кореи получит «быстрый, подавляющий и решительный» ответ, однако добавил, что Вашингтон продолжает быть открытым для диалога с Пхеньяном.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня замглавы МИД КНДР Ким Сон Гён заявил, что действия США более всего подрывают систему нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). По его словам, создание «механизма для ядерного распространения» AUKUS (трёхстороннее военное партнёрство Австралии, Великобритании и США) подтверждает эту позицию американских властей. Также замглавы МИД КНДР подчеркнул, что биохимические лаборатории Соединённых Штатов действуют в Южной Корее, на Украине и в других регионах, «распространяя ОМУ по всему миру».