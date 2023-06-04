Донецк, 4 июня, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Российские ракетчики в зоне проведения спецоперации нанесли удары по военных объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщил 4 июня начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» ракетной бригады Южного военного округа поразил склад боеприпасов 90-й бригады украинской армии в районе населённого пункта Дружковка.

Иван Шилов ИА REGNUM Пусковая установка комплекса «Искандер-М»

«На александро-калиновском направлении авиацией «Южной» группировки войск нанесён удар по командно-наблюдательному пункту временной дислокации 3-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ», ― добавил в беседе с ТАСС Астафьев.

Кроме того, в районе Острого Донецкой Народной Республики артиллерия группировки уничтожила гаубицу «Мста-Б», а в районе Островского ВСУ лишились боевой машины реактивной системы залпового огня «Ураган».

Также артиллерия 1-го армейского корпуса ЮВО сорвала попытку ротации подразделений 1-го механизированного батальона 110-й бригады ВСУ на опорном пункте в районе Авдеевки.

Как сообщало ИА Регнум, артиллеристы Вооружённых сил России 2 июня уничтожили под Херсоном склад ВСУ, на котором хранилось пять тонн боеприпасов. Уточняется, что склад одного из подразделений 124-й бригады территориальной обороны ВСУ находился в одном из производственных зданий силикатного завода города Херсона.

В результате удара артиллеристы уничтожили ракеты к системе залпового огня «Ольха» и гаубицам 2А65 «Мста-Б», мины для миномётов, снаряды к 122-мм гаубицам Д-30 и к артиллерийским орудиям западного производства.

На следующий день артиллеристы Южного военного округа уничтожили склады боеприпасов украинской армии в сёлах Уманское и Победа. В районе Северска в Донецкой Народной Республике российские военные ликвидировали командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ.