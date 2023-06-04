Донецк, 4 июня, 2023, 08:22 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом 4 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM

«За истёкшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 17 обстрелов из этого числа зафиксировали на донецком направлении, 27 — на горловском, два — на ясиноватском и ещё один — на волновахском.

Также указывается, что в общей сложности за это время противник выпустил по территории республики 364 единицы различных боеприпасов.

Отмечается, что украинские военные обстреляли Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевку, Александровку, Старомихайловку, Кирилловку, Горловку и Ясиноватую.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что при обстреле Мелитополя, который временно является административно-политическим центром Запорожской области, по предварительным данным, пострадали три человека. Он уточнил, что также осколками сбитых ракет были повреждены жилые строения дачного кооператива.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июня написал, что ВСУ обстреляли расположенное на расстоянии 35 километров от границы с Украиной село Муром. Глава региона добавил, что, согласно предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал.