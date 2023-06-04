Вашингтон, 4 июня, 2023, 08:13 — ИА Регнум. На текущей неделе высокопоставленные чиновники ведущих мировых разведывательных агентств провели тайную встречу в Сингапуре. Об этом 4 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам последних, на этой встрече в том числе присутствовали глава американской Национальной разведки Эврил Хейнс и директор исследовательского и аналитического отдела индийской разведки Самант Гоэль.

«Встреча является важным элементом международной теневой повестки дня», — рассказал один из собеседников издания.

Он добавил, что такие встречи необходимы для более глубокого понимания намерений сторон и результата, которого они хотели бы достичь.

Office of the Director of National Intelligence Аврил Хейнс

Также источники уточнили, что такие мероприятия организует сингапурское правительство, и они уже на протяжении нескольких лет проводятся одновременно с конференцией «Диалог Шангри-Ла», однако ранее о них не сообщалось.

Как указывает агентство, в посольстве США в Сингапуре заявили, что у них нет данных о такой встрече, а правительства Китая и Индии на момент публикации не дали комментариев по этому поводу.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня американский президент Джо Байден признал, что Соединённые Штаты передают Киеву в том числе и информацию о российских ракетных ударах. Также он подтвердил, что поддержка властей Украины со стороны Запада в наибольшей степени ведётся с помощью американских ВВС и Космических сил.