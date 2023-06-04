Вашингтон, 4 июня, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Никки Хейли заявила необходимости заключить союз с Россией на фоне растущей угрозы в лице Китайской Народной Республики. Позднее её предвыборный штаб назвал это высказывание ошибкой.

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

«Вы видите, что Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, и это нехорошо для нас. Нам нужно, чтобы они были с нами, и поэтому нам нужно объединиться с другими — Россией, Австралией, Японией, Израилем», — приводит её слова издание Associated Press.

В предвыборном штабе Никки Хейли назвали эту оговорку забавной, подчеркнув, что она является одним из самых ярых противников России. «Никто не действовал жёстче по отношению к России», — добавил её пресс-секретарь Кен Фарнасо.

Экс-представитель США при ООН Хейли объявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года в феврале. За право стать кандидатом в президенты ей придётся побороться с однопартийцами Роном Десантисом и Дональдом Трампом.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил о своём участии в выборах президента США. Все необходимые документы кандидат от Республиканской партии подал 24 мая.