Таллин, 4 июня, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе выступления на проходящем в Сингапуре международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» заявила, что Украина ни при каких обстоятельствах не сможет присоединиться к НАТО, пока на её территории идёт вооружённый конфликт.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Что касается саммита НАТО в Вильнюсе. Конечно, мы поддерживаем путь Украины к членству в НАТО. Все понимают, что этого не может произойти, пока идёт война. <…> нам нужны более чёткие формулировки, чем те, которые были в Бухаресте», — сказала Каллас.

Напомним, в апреле 2008 года в Бухаресте Североатлантический альянс принял политическое заявление о том, что Украины в будущем сможет стать членом НАТО. При этом альянс отказался предоставлять какой-либо план действий и не представил требований, необходимых этого.

Как передавало ИА Регнум, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной заявил, что Украина должна войти в составе НАТО без плана действий по членству. По его словам, ПДЧ не должен считаться каким-то необходимым элементом.