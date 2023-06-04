Флорида, США, 4 июня, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Личность женщины, чьё тело обнаружили в сундуке в октябре 1969 года, установили полицейские во Флориде. Об этом 3 июня сообщает издание New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Останки женщины со следами насилия были обнаружены в 1969 году в лесу в кофре возле города Сент-Питерсберг. Установить личность женщины не удалось, и её убийство стало одним из самых известных нераскрытых убийств в городе. Больше 50 лет полицейские пытались идентифицировать личность убитой или найти хоть какую-то зацепку для расследования этого дела.

Исследовались образцы зубов и костей, но до тех пор, пока не появилась возможность сделать расширенный анализ ДНК, дело не сдвигалось с мёртвой точки. Анализ ДНК показал, что женщина является матерью пятерых детей Сильвией Атертон.

При этом женщина никогда не числилась пропавшей без вести. Кофр, в котором её нашли, принадлежал её семье, но при этом никакой связи между Санкт-Питерсбергом, где нашли тело женщины, и самой убитой не было.

Супруг женщины скончался в 1999 году, а одна из дочерей Атертон испытала шок, когда к ней пришли полицейские с результатами расследования. Как пояснила дочь убитой, семья не знала, что произошло с женщиной, и испытала печальное, но облегчение. За несколько лет до смерти Атертон уехала в Чикаго из Аризоны со своим вторым супругом и двумя детьми. Сейчас полиция разыскивает её детей, так как они могут знать подробности о смерти или об исчезновении их матери.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Берлине осудили грузина, убившего жену-украинку за отказ разделить государственное пособие. По версии следствия, мужчина в момент убийства находился в состоянии аффекта, вызванном, вероятно, условиями жизни и склонностью супруги к трате денег.