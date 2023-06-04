Москва, 4 июня, 2023, 07:12 — ИА Регнум. За прошедший год книжная продукция в России из-за роста курса валют выросла в цене на 15–20%. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Российского книжного союза (РКС).

Иван Шилов ИА REGNUM Книги

По информации источника, на рост цен на книги также повлияла дорогая логистика из Китая и других стран Азии, на рынки которых отечественные издательства и типографии были вынуждены переориентироваться.

Дефицит бумаги и изменение курса валют привели к увеличению себестоимости товаров на 30%. Также Российский книжный союз не исключил, что до конца текущего года цены на книжную продукцию могут ещё раз вырасти на 10–15%.

«Уже в первом квартале [этого года] стоимость увеличилась на 5%», — добавил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что за прошедший год отечественная библиотечная отрасль добилась существенных успехов. Так, например, посещаемость российских библиотечных учреждений выросла на 28%. Кроме того, более 300 таких заведений по всей стране превратились в современные и технологичные центры.