Вашингтон, 4 июня, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Возможности добиться выгодных уступок ищет мир, каждый раз убеждаясь в слабости США, когда падает американский лидер Джозеф Байден. Об этом написал 3 июня экс-сотрудник Конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для 19fortyfive.

Gage Skidmore Джо Байден

Как указал Вейхерт, пока глава Госдепа США Энтони Блинкен высмеивал Россию в Хельсинки, называя её армию «второй на Украине», Байден в это время падал на сцене в Колорадо. Весь мир, по мнению аналитика, воспринял это падение как знак.

«Мировые лидеры считают, что в их отношениях с Америкой настало время, когда Соединенные Штаты настолько плохо управляются, что они смогут добиться от Запада чрезвычайных уступок по невероятно выгодным ценам», — пояснил автор статьи.

Кроме того, Вейхерт отметил, что работа президента США требует напряжения физического и ментального и предполагает ежедневный плотный график. Байден, по мнению аналитика, в прямом смысле слаб и не годится для роли главы государства.

Вейхерт назвал Байдена умственно отсталым и заметил, что его очень печалит этот факт.

«Неужели руководство Байдена — это лучшее, что заслуживает развитая, богатая нация с населением более 320 миллионов человек?» — задаёт риторический вопрос аналитик.

По мнению Вейхерта, операция на Украине началась во многом благодаря слабости Байдена в глазах российских властей, и теперь Вашингтону приходится тратить огромные ресурсы, чтобы изменить это мнение. Остальные страны тоже ищут постоянные выгоды от США при президентстве Байдена. Вейхарт добавил, что американский лидер унижает США самим фактом своего пребывания в Белом доме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президента США Байдена во время поездки в штат Колорадо впервые охраняли только женщины.

Во время посещения Колорадо с Байденом произошёл неприятный инцидент: он упал на церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС США. Президент, находясь на сцене, оступился.

После возвращения из Колорадо Байден ударился головой при выходе из вертолёта возле Белого дома. После этого он вышел к журналистам в хорошем расположении духа.