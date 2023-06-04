Вашингтон, 4 июня, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины осознали истинное отношение президента Владимира Зеленского к украинским военнослужащим, заявил экс-советник главы министерства обороны США Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, украинский президент готов пожертвовать тысячами военнослужащих без необходимой нужды.

«Они стали постепенно осознавать, что их жизни ничего не стоят, их отправляют погибать впустую, а люди, сидящие в Киеве, — это коррумпированные преступники», — рассказал Макгрегор в своём YouTube-канале.

Ранее Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom допустил, что власти Соединённых Штатов Америки глубоко заблуждаются, предполагая, что Россия не сможет выстоять в условиях санкций и всесторонней поддержки Украины. Он добавил, что подобные убеждения могут быть связаны с надменностью и самообманом американского правительства.