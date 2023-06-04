Сальдо назвал юридически ничтожной «формулу мира» Зеленского
Херсон, 4 июня, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что представленная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» по урегулированию украинского конфликта является юридически ничтожной.
«Хотелки Зеленского для нас совершенно неприемлемы, а его так называемая «формула мира» — юридически ничтожна», — сказал губернатор Херсонской области в интервью РИА Новости 4 июня.
По его словам, российская сторона начнёт мирные переговоры после того, как «вооружённые формирования киевского режима» будут разгромлены, а все поставленные в рамках специальной военной операции задачи будут выполнены.
Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что посредничество Франции в переговорах по урегулированию украинского кризиса является невозможным. По его словам, Франция не является нейтральной стороной в конфликте между Россией и Украиной.