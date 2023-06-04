Херсон, 4 июня, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что представленная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» по урегулированию украинского конфликта является юридически ничтожной.

khogov.ru Владимир Сальдо

«Хотелки Зеленского для нас совершенно неприемлемы, а его так называемая «формула мира» — юридически ничтожна», — сказал губернатор Херсонской области в интервью РИА Новости 4 июня.

По его словам, российская сторона начнёт мирные переговоры после того, как «вооружённые формирования киевского режима» будут разгромлены, а все поставленные в рамках специальной военной операции задачи будут выполнены.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что посредничество Франции в переговорах по урегулированию украинского кризиса является невозможным. По его словам, Франция не является нейтральной стороной в конфликте между Россией и Украиной.