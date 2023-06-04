Дублин, 4 июня, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Гуманитарная помощь для пострадавших жителей Донбасса прибыла в Донецк из Ирландии. Об этом 3 июня сообщил заместитель директора белорусского гуманитарного фонда Владимир Казбанов в беседе с РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирландия

Казбанов отметил, что в сборе гуманитарной помощи для пострадавших жителей Донбасса приняли участие не только русскоговорящие граждане Ирландии, но и те, кто совсем не знали русского языка.

«Граждане стран Европейского союза, которые всё понимают, дружественно, с сочувствием и с полным пониманием относятся к тому, что происходит сейчас на Донбассе. И не могут быть безучастными, несмотря на ту повестку, которая транслируется в Европе официальными марионеточными политиками», — пояснил Казбанов.

Гуманитарный груз, в состав которого вошли лекарства для детей, шёл транзитом через Белоруссию. Как уточнил Казбанов, это уже вторая партия гуманитарной помощи, прибывшая от неравнодушных пророссийски настроенных европейцев. При этом граждане Ирландии не намерены останавливаться и подготавливают третью партию гуманитарного груза.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент РФ Владимир Путин обратил внимание пограничников на необходимость быстрой доставки продуктов и стройматериалов в новые российские регионы.