Новый, 466-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородом и селом Муром. Как пояснил 3 июня в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в первом случае последствия на земле уточняют оперативные службы, во втором, согласно поступившим данным, от прямого попадания снаряда произошло возгорание фельдшерско-акушерского пункта. Кроме того, повреждения получили здания Дома культуры, школы и детского сада. Обошлось без пострадавших.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Перед обстрелом в небе заметили рой спутников Starlink, известил Telegram-канал Mash. По оценке одного из очевидцев, таким образом спутниковая группировка Илона Маска координирует цели для украинских военных. Украинский беспилотный летательный аппарат сбили в крымском городе Джанкое на севере Республики Крым, несколько домов частного сектора получили повреждение остекления.

В результате обстрела Мелитополя, временно являющегося административно-политическим центром Запорожской области, по предварительным данным, пострадали три человека и осколками сбитых ракет повреждены жилые строения дачного кооператива, известил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Тем временем воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Судя по данным онлайн-ресурса оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, первый сигнал воздушной тревоги прозвучал в ночь на 4 июня в 00:14 мск в Черниговской и Сумской областях. Затем постепенно воздушная тревога объявлялась и в других украинских регионах. Серия взрывов отмечена в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях.

Российские военные ударом тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации украинских военных около Гуляйполя, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов.

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