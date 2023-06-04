Вашингтон, 4 июня, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Попытки госсекретаря США Энтони Блинкена понять замыслы президента России Владимира Путина высмеял и назвал бессмысленными экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. Об этом он заявил 3 июня в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Риттер прокомментировал выступление Блинкена в Хельсинки, где политик заявил об убежденности российского лидера в том, что Россия продержится дольше, чем Украина и ее союзники. Госсекретарь США стал строить предположения, что Путин якобы убежден в том, что в случае проигрыша в малом он выиграет в большом. Блинкен указал, что миссия США заключается в том, чтобы помешать сбыться этим планам.

«Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: «Путин верит…», «Путин думает…», Правда, Тони? Ты уверен?» — с большой долей иронии сказал экс-разведчик.

Также Риттер указал, что вряд ли Путин звонит Блинкену на мобильный телефон и делится своими планами, а также рассказывает о своих мыслях и предположениях.

Бывший разведчик пояснил, что отслеживает выступления президента России и поэтому абсолютно точно знает, что ничего из того, что когда-либо формулировал Путин не совпадает с рассуждениями Блинкена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-разведчик США Риттер указал, что президент России Путин смог привлечь в страну иностранные инвестиции, несмотря на санкции Запада. По мнению Риттера, санкции даже сыграли положительную роль в развитии экономики России, так как теперь капиталы не утекают из страны на Запад, что способствует модернизации.