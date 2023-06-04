Симферополь, 4 июня, 2023, 06:08 — ИА Регнум. Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в регионе ожидают приезда порядка восьми зарубежных делегаций, которые примут участие на мероприятиях в рамках XVI международного фестиваля «Великое русское слово». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости в воскресенье, 4 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«На фестивале, открытие которого пройдёт 6 июня, мы ожидаем приезд порядка восьми зарубежных делегаций из стран дальнего и ближнего зарубежья», — рассказал собеседник агентству.

Константинов отметил, что ожидаются гости из Франции, Германии, Польши, Турции, Белоруссии, Чехии и других стран.

По его словам, на фестиваль «Великое русское слово» традиционно приезжают представители известных в прошлом дворянских фамилий, предки которых в прошлом веке были вынуждены покинуть Россию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Турция после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана останется одним из ключевых партнёров России. Депутат подчеркнул, что также рассчитывает на расширение сотрудничества двух государств.