Мелитополь, 4 июня, 2023, 06:00 — ИА Регнум. Экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» уничтожили в районе Гуляйполя Запорожской области пункт дислокации Вооружённых сил Украины. Об этом в интервью РИА Новости в воскресенье, 4 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» ВС России Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

«Экипажами огнемётных систем «Солнцепёк» уничтожен пункт временной дислокации националистов районе Гуляйполя», — рассказал офицер.

Начальник пресс-центра также добавил, что ударами беспилотных летательных аппаратов «Ланцер» в Екатериновке уничтожены артиллерийская установка, один пикап и одна боевая бронированная машина.

Как передавало ИА Регнум, накануне официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 3 июня сообщил об уничтожении 145 человек личного состава Вооружённых сил Украины на южнодонецком и запорожском направлениях. Также украинские войска потеряли одну САУ Krab польского производства и две гаубицы Д-30.