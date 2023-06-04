Варшава, 4 июня, 2023, 05:53 — ИА Регнум. Украинские беженцы «захватили» польский город Красныстав и держат в страхе его жителей. Об этом говорится в материале, опубликованном порталом Lublin112.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

По информации источника, речь идёт о группе из нескольких десятков украинских беженцев, которые превратили «когда-то мирный город» в место, где процветает воровство, мошенничества и другие виды преступности.

«Жители Красныстава отмечают, как беженцы ведут себя в магазинах. Они ходят между полками, открывают упаковки различных продуктов, «угощаются содержимым», а затем кладут обратно», — говорится в опубликованном порталом сообщении.

Также портал сообщил о многочисленных случаях нарушения правопорядка и агрессивном поведении со стороны украинских беженцев. На фоне происходящего власти города уже провели встречи с руководством полиции, было принято решение усилить патрулирование городских улиц.

Как передавало ИА Регнум, в конце прошлого месяца граждане Польши пожаловались на асоциальное поведение украинских беженцев в Люблене. По словам местного координатора отдела противодействия домашнему насилию Малгожаты Рабчевской, среди беженцев всё чаще наблюдаются случая злоупотребления алкоголем и насилия.