Джанкой, Крым, 4 июня, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат сбили в крымском городе Джанкое на севере Республики. Об этом 4 июня сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Крючков уточнил, что в Джанкое сбит беспилотник, несколько домов частного сектора получили повреждение остекления. На месте ЧП работают все экстренные службы.

Более детальную официальную информацию Крючков обещал сообщить утром.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце мая в Крыму за одну ночь были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты средствами ПВО шесть украинских беспилотников.

Власти Украины планируют закупить в 2023 году до 200 000 беспилотников различных модификаций для армии. При этом на Украине производят беспилотники около 30 компаний.