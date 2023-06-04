Ейск, Краснодарский край, 4 июня, 2023, 05:37 — ИА Регнум. «Парящие» в небе высоко над линией горизонта корабли заметили в Азовском море. Видеозапись необычного явления выложили 3 июня в социальные сети жители приморского города Ейска.

(сс) AlixSaz Берег у Азовского моря

Как пояснил технический инспектор труда Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков Игорь Холявка в беседе с РИА Новости, такой оптический обман с летающими над морской гладью кораблями можно наблюдать на побережье регулярно.

«Когда при абсолютном отсутствии ветра наступает жаркая погода, а море еще холодное — оно начинает парить. Пар ветром не сдувается, его вблизи не видно, а вдалеке видно. И получается, что горизонт как будто бы сдвигается поближе, а пароходы словно парят выше горизонта», — пояснил специалист.

Это оптическое явление называется «фата-моргана», его время от времени можно наблюдать на побережье Чёрного и Азовского морей. Учёные полагают, что именно с этим явлением связано появление легенды о корабле-призраке «Летучий голландец».

Ранее ИА Регнум сообщало, что жители Ленинградской, Московской и других областей, расположенных до 53-го градуса северной широты, смогли наблюдать в небе редкое для этих широт северное сияние.