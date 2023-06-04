Варшава, 4 июня, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Марш протеста оппозиции состоится в воскресенье, 4 июня, в столице Польши городе Варшаве. Об этом 4 июня сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Акция организована лидером оппозиции, главой «Гражданской коалиции», экс-главой Еврокомиссии Дональдом Туском. Как заявили организаторы, в марше планируется участие нескольких десятков тысяч человек.

«Марш организован в знак протеста против экономических и политических действий правящей партии Польши «Право и справедливость», — сказано в сообщении организаторов акции.

В заявке на проведение акции, поданной в мэрию Варшавы, организаторы указали максимальное число участников — 100 тысяч. По словам Туска, именно в Варшаве оппозиция в кругу тысяч людей заявит властям Польши, что граждане не намерены отдавать конституцию, не отдадут Европу и не позволят, чтобы у них украли демократию и права.

Об участии в марше заявили лидеры таких крупных политических партий, как «Польша 2050» Шимон Холовня и Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.

Ранее ИА Регнум сообщало, что атмосфера страха, неуверенности и ненависти вновь возвращается в Польшу, как во времена «лихих девяностых». Журналист Конрад Багиньский указал на рост преступности в стране и связанное с этим ощущение постоянной угрозы у граждан, которым постоянно приходится быть настороже.