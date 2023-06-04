Киев, 4 июня, 2023, 04:57 — ИА Регнум. Мужчин начали мобилизовывать во время раздачи гуманитарной помощи, прямо из очередей на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом 4 июня рассказал сотрудник российских силовых структур в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

Как пояснил собеседник агентства, источник в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки Украины (военкомате), рассказал ему об устном распоряжении, которое поступило в населённые пункты по всему правому берегу Днепра. Оно гласит, что с июня 2023 года всех мужчин, пришедших за гуманитарной помощью в пункты раздачи, будут мобилизовывать прямо из очередей и отправлять на фронт.

Таким образом, власти Украины изобрели ещё один способ мобилизации граждан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудников военкоматов на Украине обвинили в обогащении за счёт получения взяток от призывников, желающих уклониться от военной службы.

В конце мая бывший советник Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине из-за массовой мобилизации начался конфликт в обществе, который по сути стал гражданской войной.