Москва, 4 июня, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Возгорание произошло в одноэтажном ангаре на юго-востоке Москвы. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Информация о пожаре поступила в 02:01 мск, загорелся одноэтажный ангар, в котором располагался склад, находящийся по адресу: улица Грайвороновская, дом 5, строение 1.

На момент локализации площадь пожара составила 300 квадратных метров. К тушению пожара привлечено более 50 человек и 13 единиц техники.

По состоянию на 03:35 мск заявлена ликвидация пожара. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре на территории завода «Красный Октябрь» в Москве. В металлическом контейнере загорелись две ёмкости с дизельным топливом по 200 литров, их оперативно потушили. При пожаре пострадал один человек.