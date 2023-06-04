Белгород, 4 июня, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли расположенное в 35 километрах от украинской границы село Муром в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

В результате прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Кроме того, повреждения получили здания Дома культуры, детского сада и школы.

«Под обстрелом Муром. По предварительным данным, пострадавших нет. От прямого попадания снаряда загорелся ФАП, также повреждение есть в здании ДК, школы и детского сада», — рассказал губернатор.

Ранее Вячеслав Гладков также сообщил о срабатывании над Белгородом системы противовоздушной обороны.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу, 2 июня, Вооружённых сил Украины обстреляли село Соболевка в Валуйском городском округе Белгородской области. Губернатор региона сообщил о гибели трёх мирных жителей, двое из которых от полученных травм скончались на месте.