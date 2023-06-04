Сумы, Украина, 4 июня, 2023, 04:32 — ИА Регнум. В ночь на 4 июня в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал украинского телеканала ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Взрывы раздались в Кировоградской области. <…> В Сумской и Днепропетровской областях прогремели взрывы», — говорится в сообщении. Также ТСН указал на работу систем противовоздушной обороны в регионах.

Ранее онлайн-ресурс по оповещению населения Министерства цифровой трансформации Украины сообщил об объявлении воздушной тревоги по всей территории страны. В первый раз за ночь на 4 июня сигналы воздушной тревоги прозвучали в Черниговской и Сумской областях.

Позднее об угрозе с воздуха предупредили в западных регионах Украины: в Волынской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской и Ровненской областях. С 02:35 режим воздушной тревоги установился на всей территории страны.