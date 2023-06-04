Белград, 4 июня, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Символ российской спецоперации на Украине — букву Z начали использовать как знак протеста против НАТО сербы, проживающие на севере Косова. Об этом 3 июня сообщает британская газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Уточняется, что протестующие в Звечане сербы применили против солдат НАТО слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Кроме того, сербы нанесли на бронетехнику НАТО букву Z как явную отсылку к такому же знаку, который используется российскими военными в ходе спецоперации на Украине.

Букву Z сербы наносят и на здания муниципалитетов, а также возле мест дислокации солдат НАТО. Отмечается, что среди сербов множество тех, кто поддерживает российского президента Владимира Путина.

Ранее ИА Регнум сообщало, что первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер призвал отвести вооружённые силы Сербии от границы с непризнанным Косово в телефонном разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем.

В свою очередь, президент Сербии Вучич обвинил полицию Косово в столкновениях с протестующими.

В Кремле указали, что Россия безусловно поддерживает Сербию и сербов в ситуации обострения конфликта в Косово, считая, что законные права и интересы сербского населения края необходимо соблюдать и обеспечивать.