Могадишо, 4 июня, 2023, 04:21 — ИА Регнум. В результате нападения радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на базу Переходной миссии Африканского союза (АТМИС) в Сомали погибли пятьдесят четыре военнослужащих Уганды. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил президент Уганды Йовери Мусевени.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

«Я проинформировал членов парламента об инциденте в Сомали. Атака была отбита… Мы обнаружили тела 54 павших солдат, в том числе и командира», — написал Мусевени на своей странице в социальной сети Twitter.

Военная база АТМИС в Сомали подверглась нападению 26 мая. В Народных силах обороны Уганды подтвердили, что в момент нападения на базе находился угандийский контингент.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов сообщил о пресечении попытки террористической атаки в отношении правительственных войск Сирии. По его словам, попытку совершения теракта пресекли в находящемся под контролем «международной антитеррористической коалиции» Эт-Танф.