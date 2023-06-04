Пекин, 4 июня, 2023, 04:05 — ИА Регнум. Военный корабль Военно-морских сил Китайской Народной Республики в Тайваньском проливе едва не столкнулся с эсминцем ВМС США. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил канадский телеканал Global News.

Official U.S. Navy Page ВМС США

На кадрах опубликованного видеоролика показан момент, когда набравший большую скорость китайский корабль сблизился с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние около сотни метров. В результате произошедшего американскому судну пришлось резко сбавить скорость и изменить курс, чтобы избежать столкновения.

Видеоматериал был записан с канадского корабля HMCS Montreal, который совместно с военными Соединённых Штатов Америки участвует в манёврах в Южно-Китайском море.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что во время конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» министры обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин и Китая Ли Шанфу провели в Сингапуре короткую встречу. По данным Reuters, предметного разговора у политиков не случилось.