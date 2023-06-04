Москва, 4 июня, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Икону Святой Троицы за авторством Андрея Рублёва вернут в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи до 19 июня. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщили в Telegram-канале галереи.

Иван Шилов ИА REGNUM Троица

«В соответствии с договором о размещении иконы в храме Христа Спасителя, не позднее 19 июня 2023 года икона «Святая Троица» Андрея Рублёва должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что икона до 19 июня будет находиться в храме Христа Спасителя. Увидеть икону будет возможно в период с 5 по 18 июня ежедневно с 10:00 до 19:00 по московскому времени.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после всенощного бдения в Свято-Троицкой Сергиевой лавре заявил, что икона «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года. По его словам, после этого икону вернут на историческое место — в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.