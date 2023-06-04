Кейптаун, 4 июня, 2023, 03:47 — ИА Регнум. Семь человек погибли, двое пострадали в результате атаки вооружённых злоумышленников на хостел в южноафриканском городе Умлази. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба местной полиции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЮАР

Уточняется, что девять мужчин в возрасте от 20 до 40 лет находились в одной из комнат хостела и употребляли алкогольные напитки. Неожиданно в хостел ворвались вооружённые неизвестные, открыли стрельбу по компании, после чего скрылись с места происшествия.

Семеро пострадавших скончались на месте, ещё двое были госпитализированы с тяжёлыми ранениями.

Мотивы напавших на хостел злоумышленников неизвестны. Полиция начала расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ходе массовых протестов, начавшихся в Сенегале после вынесения обвинительного приговора лидеру местной оппозиции Усману Сонко, погибли по меньшей мере девять человек.