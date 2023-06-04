Лондон, 4 июня, 2023, 03:16 — ИА Регнум. Студентов Кэмбриджского университета учат, что англосаксы не существовали как отдельная этническая группа. Об этом 3 июня сообщает Telegraph.

Cmglee Кэмбридж. Великобритания

Как пояснили изданию в отделении англосаксонского, норвежского и кельтского языков, обучение направлено на разрушение «мифов о национализме».

«Одна из проблем заключалась в том, чтобы развеять опасения по поводу использования термина «англосаксонский» и его предполагаемой связи с этнической или расовой английской идентичностью», — уточнили в Кэмбриджском университете.

Таким образом, преподавание направлено на разрушение мифов о том, что когда-то существовали «британцы», «англичане», «шотландцы», «валлийцы» или «ирландцы» с древней и целостной этнической идентичностью.

Кроме того, в университете отметили, что стремятся сделать обучение «антирасистским» настолько, насколько это возможно.

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