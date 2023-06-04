Мелитополь, 4 июня, 2023, 03:04 — ИА Регнум. В результате обстрела Мелитополя, временно являющегося административно-политическим центром Запорожской области, по предварительным данным, пострадали три человека. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«По предварительным данным, трое пострадавших, им оказывается медицинская помощь», — написал Рогов в своём Telegram-канале в воскресенье, 4 июня.

По его словам, в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины осколками сбитых ракет повреждены жилые строения дачного кооператива.

Как сообщало ИА Регнум, накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании над Белгородом систем противовоздушной обороны. Также, по его словам, украинские войска обстреляли село Муром, расположенное в 35 километрах от границы с Украиной.