Киев, 4 июня, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом 4 июня сообщает онлайн-ресурс по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в первый раз в ночь на 5 июня в в 00:14 мск в Черниговской и Сумской областях. Затем постепенно воздушная тревога объявлялась и в других украинских регионах.

В 02:35 мск предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено в западной части Украины: в Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровненской и Тернопольской областях. С этого момента режим воздушной тревоги установился на всей территории страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как уточнил глава МВД Украины Игорь Клименко, каждое четвертое бомбоубежище на Украине непригодно к использованию, либо закрыто. В середине мая жители нескольких украинских городов не смогли попасть в бомбоубежища во время воздушных тревог. Сообщалось, что закрытым оказалось каждое второе укрытие.